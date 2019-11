Messi, dal ritorno in Nazionale dopo 128 giorni al rinnovo in stand-by con il Barça

Leo Messi riabbraccia l’Albiceleste. 128 giorni dopo l’ultima volta, il fenomeno del Barcellona torna in Nazionale: la Pulce ha raggiunto il ritiro dell’Argentina a Maiorca, dove gli uomini di Scaloni prepareranno le partite contro Brasile e Uruguay. Messi ritrova la “sua” Argentina dal 6 luglio, quando fu espulso nella finale per il 3°/4° posto della Copa America contro il Cile. Intanto, in Spagna si parla nuovamente del futuro di Leo: il presidente blaugrana Bartomeu starebbe spingendo per il rinnovo, mentre il diretto interessato avrebbe messo la situazione in stand-by. Il motivo? Secondo quanto riporta l’autorevole Marca, la Pulce non vorrebbe utilizzare la clausola con cui potrebbe lasciare il club nel prossimo giugno, ma allo stesso tempo non avrebbe intenzione di trattare il prolungamento del contratto fino all’estate in cui scadrà l’accordo con i blaugrana, vale a dire fino al 2021.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona