Il Barça e l’operazione Gustavo Maia, l’agente sicuro: “I blaugrana completeranno l’acquisto”

Il Barça ha in pugno Gustavo Maia, talento classe 2001 del San Paolo. A confermarlo, dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, è l’agente dello stesso talento brasiliano, Danilo Silva, intervenuto così ai microfoni di Radio Transamerica: “Siamo sicuri che Barcellona completerà l’acquisto. C’era già un segnale da parte del club e Gustavo Maia ha già iniziato le lezioni private di spagnolo per prepararsi al meglio. Altri club sono venuti da noi negli ultimi mesi, ma non ha mai avuto dubbi: ha sempre voluto andare al Barcellona”. Ricordiamo che il club catalano ha 850mila euro per l’opzione d’acquisto che sarà valida fino al 30 giugno. Per chiudere l’operazione, il Barça dovrà versare altri 3,5 milioni di euro nelle casse del San Paolo.

Foto: Twitter @LaRondaradio