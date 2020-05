In Brasile rilanciano: il Barcellona ha in pugno Gustavo Maia del San Paolo. Le cifre

Il Barcellona ha in pugno Gustavo Maia, talento classe 2001 del San Paolo. A confermarlo, dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, sono i media brasiliani che annunciato l’intenzione del club catalano di pagare gli 850mila euro per l’opzione d’acquisto che sarà valida fino al 30 giugno. Per chiudere l’operazione, i blaugrana dovranno successivamente versare altri 3,5 milioni di euro nelle casse del San Paolo. Inizialmente il giovane attaccante dovrebbe accasarsi nella seconda squadra per poi venire inserito alla corte di Quique Setien.

Foto: Twitter @LaRondaradio