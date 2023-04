Il baby oriundo Zapelli trova la prima rete stagionale con il Belgrano

Bruno Zapelli, convocato da Paolo Nicolato per la Nazionale italiana U21, ha trovato la prima rete stagionale con il Belgrano. Al 40′ della prima frazione ha sbloccato la gara con il bel destro da fuori area, forte e preciso, che si insacca alle spalle del portiere Santiago Mele dell’Union Santa Fe. La partita termina con il risultato di 3-0 in favore di Zapelli e compagni, sfida valida per la decima giornata della Liga Profesional. Campionato nel quale milita anche Mateo Retegui e di cui ne è capocannoniere con 7 reti.

Foto: Twitter Belgrano