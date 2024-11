IKER BRAVO, IL PRIMO TIMBRO. LA PROSPETTIVA E’ ROSEA

L’Udinese ha trovato il primo gol in campionato di Iker Bravo, talento spagnolo acquistato in estate, strappato alla concorrenza, visto che il ragazzo è stato eletto MVP degli scorsi Europei Under 19.

Un gol, quello di Bravo, che sembrava lanciare i friulani nel derby del triveneto con il Venezia, visto che aveva realizzato il momentaneo 2-0 lo scorso mercoledì. Poi è arrivata la rimonta dei padroni di casa che hanno ribaltato il punteggio, con i bianconeri costretti in 10. Ma il talento di questo ragazzo è fuori discussione, certamente un grandissimo ingaggio da parte dell’Udinese che avrà a disposizione tempo per farlo inserire e crescere ulteriormente.

Classe 2005, Iker Bravo è arrivato a Udine dal Bayer Leverkusen, che però ha conservato il 50% su una futura rivendita.

Bravo ha dimostrato enormi qualità, pur trovando degli spezzoni all’inizio di questa stagione. L’esordio alla terza giornata, nella gara in casa vinta con il Como 1-0, per lui 20 minuti. Poi altri spezzoni, fino all’esordio da titolare, a San Siro. contro il Milan. Una gara che vide i friulani sfiorare il colpaccio ma dovettero arrendersi.

Il primo gol come detto alla settima apparizione, la seconda da titolare. Un 2-0 che sembrava spalancare le porte del trionfo agli uomini di Runjaic, ma poi i friulani sono rimasti in 10 e proprio Iker Bravo al 55′ ha fatto posto a un difensore per provare a tamponare la falla. Con la Juve, la prossima giornata, avrà probabilmente una grande opportunità, contro un avversario importante e una vetrina di altissimo livello.

Classe 2005, Iker Bravo entra nelle giovanili del Barcellona nel 2010, all’età di cinque anni, dove è rimasto fino a raggiungere la prima squadra cadetti nella stagione 2020-2021. All’ora rifiutò un’offerta di rinnovo, non avendo ricevuto spazio nelle giovanili, ed il 28 luglio venne ufficializzato il suo ingaggio dal Bayer Leverkusen a parametro zero.

Giocò nella seconda squadra, il Bayer Leverkusen II, nella Regionalliga West, mentre si allenava con la prima squadra, fino a debuttare da professionista il 27 ottobre in Coppa di Germania, subentrando nella sconfitta per 2-1 contro il Karlsruhe, a 16 anni e 287 giorni, all’ora il più giovane nella storia del club, superando un fenomeno come Florian Wirtz.

Pochi giorni dopo, il 7 novembre, a 16 anni e 298 giorni, ha debuttato con la prima squadra del in Bundesliga nel pareggio 1-1 contro l’Hertha Berlino ed è diventato il secondo giocatore più giovane a debuttare nella storia della competizione. Tuttavia, in quella stessa partita, venne superato dal suo compagno di squadra, il danese Zidan Sertdemir, che ha fatto il suo debutto entrando all’86’, 7 minuti dopo Bravo. Resta l’unica apparizione con il club delle aspirine. Poi si decise di farlo tornare in Spagna.

Il 29 agosto 2022, Bravo venne registrato dal club del Real M. Castilla, per un prestito di un anno dal Leverkusen, per giocare nella Serie B spagnola. Il 4 settembre, Bravo venne chiamato dalla prima squadra del Real Madrid per la partita di Champions League contro il Celtic senza però mai esordire con la Casa Blanca. Il 17 settembre segnò il suo primo gol con il Real Madrid Castilla, nella vittoria per 5-1 sul San Sebastián de los Reyes. L’11 giugno 2023, Bravo fu cruciale nella rimonta del Castilla nella semifinale Play-Off di ritorno, vinta 3-0 contro il Barcellona Atlètic, segnando uno dei gol che ribaltarono il risultato d’andata e portarono il Castilla alla finale contro l’Eldense, dove si sarebbero giocati l’accesso alla Segunda División.

Il 17 giugno 2024, il prestito di Bravo al Real Madrid venne terminato con effetto immediato, e lui ritornò al Bayer Leverkusen dopo due stagioni. Ma il ritorno nel club, che nel frattempo si è laureato campione di Germania, dura poco.

Infatti l’Udinese riesce a convincerlo a sposare il progetto e 31 luglio 2024, Bravo ha firmato un contratto di 4 anni con i friulani, sbarcando in Serie A. Il 30 ottobre è arrivato il primo gol, come raccontato, nel match di Venezia.

In Nazionale, come detto, ha già raccolto soddisfazioni. Ha giocato con l’Under-17 della Spagna, ed ora gioca con l’Under-19, con cui ha vinto l’Europeo nel 2024, e l’Under-21 dove ha vinto il premio di MVP del torneo.

Iker Bravo è una prima punta, forte fisicamente, dotato di buona tecnica e senso del gol. E’ un ragazzo molto ambizioso, come ha raccontato in una recente intervista, sogna di essere il numero 9 titolare della Spagna ai Mondiali. Per lui la strada da percorrere è ancora tanta, ma il talento per esplodere e le qualità non mancano.

Foto: Instagram personale