Iker Bravo: “Al Real ho imparato tantissimo. Voglio essere il 9 della Spagna ai mondiali”

L’attaccante dell’Udinese Iker Bravo ha rilasciato un’intervista ad AS. Lo spagnolo parla della sua ambizione di vestire la maglia da titolare della Roja ai prossimi mondiali, e racconta della sua esperienza nel club friulano.

L’Udinese: “È stato molto facile decidere di venire qui, è venuto tutto da sé, davvero. Io volevo venire e il club mi voleva, mi hanno fatto spazio in squadra e sono felice. Al Real Madrid ho imparato tantissimo”.

La Spagna: “Andare ai mondiali con il numero nove, al fianco di Lamine e Nico, è il sogno che ho in testa e non mi abbandonerà. Ho due anni per realizzare questo sogno e, se per qualche motivo non si avvererà, inizierò a pensare all’Europeo. I miei obiettivi sono crescere come calciatore e come persona, trovare il mio posto all’Udinese e, se Dio vuole, giocare ai Mondiali”.

Foto: Instagram Iker Bravo