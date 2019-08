Icardi-Napoli: tutto inutile. Biennale a Llorente: cifre, visite e retroscena

Mauro Icardi e il Napoli: chi si è illuso forse non aveva intuito che l’argentino non avrebbe cambiato idea. Neanche dinanzi a un pluriennale da 8 milioni a stagione, malgrado la proposta da 65 milioni del Napoli che l’Inter aveva accettato. Ma Icardi e Wanda Nara hanno ribadito il no, l’ultima volta ieri sera. Ora sono tutte da verificare le altre situazioni o proposte provenienti dall’estero, situazione per ora bloccata, negli ultimi giorni vedremo se cambierà qualcosa. E così, come raccontato nei giorni scorsi, il Napoli aveva già incassato il sì di Llorente. E bisogna anche aggiungere che Llorente ha detto no ad almeno altri tre o quattro club che lo avevano cercato negli ultimi giorni per ribadire la sua voglia di Napoli e di Ancelotti. Un atteggiamento di grande correttezza e professionalità, Llorente sapeva di correre qualche rischio, ma alla fine la sua pazienza è stata premiata. Contratto biennale da 2,5 milioni a stagione più 500 mila di bonus, le visite forse già domani. Al Napoli nulla si può dire se non di averci provato fino in fondo per Icardi. E Llorente è comunque un colpo di spessore per completare l’attacco.

Foto: Llorente Twitter