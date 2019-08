Il retroscena: Llorente ha fretta. E voglia di Napoli

Il Napoli ha fatto il massimo per Mauro Icardi. Ma Maurito ha intenzione di aspettare la Juve o, in alternativa, di restare all’Inter, come raccontato. Ecco perché l’attaccante argentino non ha, almeno per ora, aperto al Napoli. E Fernando Llorente aspetta, è intrigato dalla destinazione partenopea, finora ha messo in stand-by tutte le proposte arrivate, anche importanti, e ora ha fretta di chiudere. Lo spagnolo ha voglia di Napoli, ci sono stati dialoghi proficui con Carlo Ancelotti per un suo ritorno in Italia. Presto ci potrebbero essere novità.

Foto: Twitter personale Llorente