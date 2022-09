Mauro Icardi si appresta a diventare un nuovo giocatore del Galatasaray. L’attaccante argentino è in volo per la Turchia, come ha postato lo stesso Galatasaray sui social.

L’arrivo è previsto per la serata.

Il giocatore è partito da Roma intorno alle 19.30. Una marea di tifosi ad attendere l’attaccante in arrivo dal PSG.

Foto: George Gardi Instagram