Mauro Icardi è in partenza da Roma per Istanbul. Non direttamente da Parigi, ma ha fatto scalo nella Capitale e tra pochi minuti l’aereo decollerà per la sua nuova destinazione. Il Galatasaray lo aspetta, dopo un lungo corteggiamento. È prevista un’accoglienza incredibile all’aeroporto di Istanbul con circa 20-25 mila persone in attesa di Maurito.