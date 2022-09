Icardi-Galatasaray, parte il conto alla rovescia. Gli indizi social

Mauro Icardi si avvicina sempre più al Galatasaray. La trattativa è in stato avanzato da giorni, il Paris Saint-Germain ha dato il via libera al trasferimento davanti all’offerta di 20-25 milioni presentata dal club turco. Dopo la conferma dell’allenatore del Gala, Okan Buruk, (“Vogliamo chiudere l’acquisto il prima possibile”), è stato lo stesso Icardi a lasciare indizi sull’imminente passaggio al club giallorosso. Pochi minuti fa, attraverso il proprio profilo Instagram, Maurito ha postato una foto di sé stesso, illuminando di giallo e rosso gli occhi del leone che ha tatuato sul petto, aggiungendo un orologio come ulteriore conferma del suo imminente sbarco in Turchia. Indizi inequivocabili: parte il conto alla rovescia per Mauro Icardi al Galatasaray.

Foto: Instagram Mauro Icardi