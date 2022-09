Il Galatasaray aspetta Icardi dopo il via libera del PSG

Mauro Icardi si prepara a ripartire dal Galatasaray. Il mercato in Turchia chiude giovedì, ma siamo in uno stato avanzato per il trasferimento in prestito dell’attaccante ex Inter in prestito con diritto di riscatto a 20-25 milioni. Anche Wanda Nara si sarebbe convinta a lasciare Parigi, già in mattinata diversi siti turchi parlavano di visite mediche organizzate e di conto alla rovescia. Manca soltanto l’ultimo sì dell’attaccante. Icardi non ha molte alternative, restare a Parigi significherebbe compromettere un’altra stagione, non a caso il PSG contribuirebbe in modo concreto e sostanziale al pagamento di una parte del mega ingaggio. Il Galatasaray vuole completare una campagna acquisti molto importante che ha già permesso di ingaggiare Torreira e Mertens.

Foto: twitter Ligue 1