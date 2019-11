Il commissioner della MLS confessa: “Ibrahimovic tornerà al Milan”

Don Garber, commissioner della Major League Soccer, si lascia scappare una confessione sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Il proprietario del massimo campionato di calcio degli Stati Uniti, durante un’intervista ai microfoni di ESPN, ha dichiarato: “Zlatan è un personaggio interessante, mi tiene molto impegnato e hai bisogno di questi giocatori come successe con Beckham anni fa. Lui ha 38 anni e ora andrà dal Milan, uno dei club più importanti al mondo. Ha quasi battuto tutti i record di gol segnati in soli 2 anni, spero rimanga ma dipende dai Galaxy: sono stato felice di averlo qui e mi piacciono i momenti con lui, specie quando parla in terza persona”. Una clamorosa indiscrezione, in attesa di eventuali riscontri.

Foto: AS