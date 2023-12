Ibrahimovic sul ritorno al Milan: “Non vedo l’ora di contribuire”

In giornata è atteso l’annuncio di Zlatan Inrahimovic che tornerà al Milan nel ruolo di dirigente, precisamente come consulente di Cardinale, proprietario di RedBird, che è il fondo proprietario del Milan.

Lo svedese, al Financial Times, ha così parlato del suo nuovo ruolo:“RedBird ha collaborato con alcuni dei più grandi atleti, squadre e figure imprenditoriali del mondo per creare attività dotate di significato e impatto. Non vedo l’ora di contribuire alle loro attività di investimento nelle loro attività sportive, mediatiche e di intrattenimento”.