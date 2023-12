Pioli, la resa dei conti di Newcastle e Ibrahimovic scelta fatta 

Newcastle mercoledì è la partita di Stefano Pioli, quasi come se fosse una resa dei conti. La qualificazione è difficile, legata soprattutto a una sconfitta del Paris Saint-Germania in casa del Borussia Dortmund. Ma un conto sarebbe non qualificarsi per gli ottavi di Champions, un altro paio di maniche uscire anche dall’Europa League. Quindi, al Milan serve un risultato a prescindere, il modo migliore per blindare la posizione di Pioli, posizione che non è più quella di un intoccabile. Forse per questo motivo non è stato ancora annunciato (malgrado gli accordi) Zlatan Ibrahimovic come consulente di Cardinale. Un modo per evitare interpretazioni varie all’interno di una situazione – quella di Pioli – già abbastanza delicata e complicata. Ma per Ibrahimovic la scelta è stata fatta da settimane, forse mesi, e si tratta solo di aspettare la comunicazione ufficiale del club prevista nelle prossime ore.

Foto: sito Milan