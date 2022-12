Ibrahimovic: “Kvaratskhelia mi ha impressionato. Scudetto? Ci siamo anche noi, ma anche Juve e Inter”

Nel corso della sua intervista a La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato anche del Napoli e della corsa scudetto che entrerà nel vivo nel 2023.

Queste le sue parole: “Il Napoli è forte, Kvaratskhelia il giocatore che più mi ha impressionato. Ma anche la Juve sta rientrando e l’Inter è in corsa. Noi però ci siamo per la corsa scudetto. In più questo è un anno troppo particolare con la sosta invernale e il Mondiale giocato in mezzo: sarà un campionato più di condizione e meno di qualità. E per la mia lunga esperienza di vittorie dello scudetto, so che è sempre decisiva la seconda parte della stagione”.

Foto: facebook Ibra