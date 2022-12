Ibrahimovic: “Leao? Altrove potrebbe avere difficoltà. Al Milan è il giovane che è migliorato di più”

Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo Milan in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, dichiarando che tra tutti i giovani, Leao è quello con più potenziale e colui che deve restare al Milan: “Ovviamente, questo è l’ambiente adattoper lui. Basta osservare quanto è cresciuto. Qui è necessario per noi, altrove sarebbe lo stesso? Dovrebbe ripartire da zero, non puoi essere sicuro di essere subito pronto per una nuova sfida. Al Milan ha molta fiducia, spazio e libertà, cosa che in un altro club non è scontata: dipende tutto da te. Inoltre, tutti vedono che qui è felice. È il giovane che più di tutti è cresciuto. Theo è migliorato tantissimo, De Ketelaere è forte e serve tempo, ma Leao è di tutt’altro livello, sopra lo standard. Gli manca un solo step: lo farà solo quando si convincerà pienamente delle sue capacità. Oggi nemmeno lui sa davvero quanto è forte. Quando lo capirà farà davvero paura e a quel punto il prezzo salirà. Non deve accontentarsi di quello che sta ottenendo”.

Foto: Twitter Milan