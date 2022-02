Ibrahimovic: “Italia la mia seconda casa. Non smetto finché non vinco col Milan”

Ultimamente lo si è visto poco in campo, ma Zlatan Ibrahimovic non vede l’ora di rientrare. Nel frattempo lavora anche fuori dai terreni di gioco e oggi ha presentato i suoi NFTs tratti dal libro “Adrenalina – My untold stories”: “Ho deciso di scrivere questo libro per ricordarmi di tutto quello che è successo nella mia vita (ride, ndr). Volevo dividere la mia vita con tutti, così da conoscere la persona e non solo il calciatore. L’Italia è come la mia seconda casa, volevo ridare all’Italia qualcosa e ho scelto il libro“, le parole raccolte da TMW.

Fondamentale la motivazione: “Senza sacrificio, senza dare tutto non si arriva da nessuna parte. Questo libro manda un messaggio: tutto è possibile. Ogni cosa che facevo non andava bene, all’inizio non mi sentivo benvenuto, non mi sentivo abbastanza forte e bravo per quello che facevo. Credevo in me stesso perché avevo troppa fiducia: non importa chi sei e da dove arrivi, se uno vuole raggiunge il proprio obiettivo“.

Sul futuro: “Il mio futuro è il calcio. Mi spiace se per il momento non riesco a giocare, soprattutto ora che la squadra sta andando bene, anche se meno bene nelle ultime due partite. Voglio esserci e aiutare la squadra, da quando sono arrivato qua stiamo facendo grandi cose e ora manca solo una cosa: vincere trofei. Non mollo fin quando non vinco con questa squadra“.

Foto: Twitter Milan