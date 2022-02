Ibra intravede la luce in fondo al tunnel: lo svedese punta il Napoli

Dopo la vittoria nel derby, qualcosa sembra essersi inceppato nei meccanismi (soprattutto offensivi) del Milan. Nell’ultimo periodo Giroud ha avuto poche alternative, essendoci solamente Rebic, spesso a mezzo servizio, e Lazetic, non ancora pienamente integrato. Qualcosa però potrebbe cambiare già in settimana, perché Ibrahimovic finalmente sta per smaltire l’infortunio al tendine che ormai lo blocca da un mese: lo svedese in mattinata è tornato ad allenarsi in campo insieme ai compagni, seppur senza partecipare alla partitella finale. In ogni caso, il fatto di aver potuto condividere con i compagni l’allenamento con il pallone è buon segno, non tanto per la Coppa Italia in cui Ibra non ci sarà quanto per il big match con il Napoli del prossimo weekend. L’obiettivo dei rossoneri, infatti, è quello di convocarlo per la partita del Maradona: la sua semplice presenza, sia essa dal primo minuto o a gara in corso, può essere sufficiente per dare maggior peso alla squadra anche a livello mentale oltre che in termini di reti. E sicuramente per Koulibaly e compagni sarebbe decisamente diverso affrontare un Milan con Ibrahimovic in più.

Foto: Twitter Milan