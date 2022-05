Ibrahimovic, il sogno scudetto e la possibilità di entrare nel gruppo Raiola

Meno di un mese fa, era il 6 aprile, parlammo delle varie ipotesi per il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Compresa la possibilità, da non trascurare, di lasciare l’attività: Ibra non ha ancora preso una decisione definitiva, tuttavia va messa anche in preventivo l’ipotesi che – all’alba dei 41 anni – possa smettere di giocare. È giusto aspettare, tuttavia se proprio dovesse lasciare l’ipotesi già raccontata di un ingresso nella scuderia Raiola va tenuta in considerazione. Notizia vecchia. Zlatan ha ricordato il suo grande rapporto con Mino, un rapporto ben oltre l’aspetto lavorativo. E proprio questo particolare potrebbe fare la differenza nel caso in cui smettesse di giocare. Un ruolo carismatico, da testimonial nel gruppo di lavoro ora rappresentato da Enzo Raiola e da suoi collaboratori, va tenuto presente come possibilità concreta per il futuro, sempre se decidesse di smettere. Nel frattempo il campione svedese è giustamente concentrato sulla cavalcata scudetto con il Milan.

FOTO: Twitter Milan