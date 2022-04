Ibra, già un mese fa non c’erano certezze di rinnovo. La situazione

Zlatan Ibrahimovic ha forti dubbi e considera il rinnovo con il Milan una situazione ancora tutta da definire. Conferme rispetto a quanto vi avevamo anticipato il 22 marzo, quando parlavamo di riflessioni profonde e della possibilità che il Milan potesse prendere due attaccanti. Uno è Origi, nel frattempo confermiamo i contatti con Belotti (che Juric vorrebbe ancora al Torino e ci sta provando), senza trascurare piste straniere. Scamacca? Ripetiamo: al Milan piace molto, ma la valutazione è alta e l’Inter si è mossa prima. Ibrahimovic ha quattro strade: firmare con i rossoneri, ma partendo da una base di ingaggio nettamente inferiore ai 7 milioni attuale; accettare eventuali altre proposte, l’eventuale Monza in A gli farebbe ponti d’oro; smettere e restare come dirigente; smettere e avviare una nuova attività, magari anche quella dentro il gruppo di lavoro di Raiola. Ibra oggi è tormentato, ha recentemente dichiarato che quando smetterà per lui sarà un incubo, ma deve fare i conti con la realtà. Smettere da vincente in caso di scudetto Milan? Potrebbe essere una chiave, tuttavia lui i dubbi – seri- li ha da almeno un mese. E dobbiamo aspettare.

Foto: Twitter Milan