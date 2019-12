Iachini-Fiorentina, pole da ieri (e non Spalletti). Gli scenari

Luciano Spalletti alla Fiorentina? Per noi solo una possibilità per giugno, per la prossima estate, non un’opzione concreta di ora. Ieri sera lo abbiamo subito escluso dalla lista, senza inserirlo in cima semplicemente perché non ci sarebbero stati margini. E sarebbe sorprendente se la situazione cambiasse in queste ore. In cima per noi da ieri, alle 23 e dintorni, c’è Beppe Iachini che ha le caratteristiche giuste per risollevare i viola da una situazione complicata. E che è molto considerato dal popolo viola per il suo passato da centrocampista della Fiorentina. Abbiamo spiegato la motivazione della presenza di Ballardini ieri al “Franchi” (ha assistito alla partita del figlio che gioca con l’Aglianese), mettendo in posizione defilata Prandelli e non considerando altri candidati. In questi minuti Barone e Pradè sono al centro sportivo per comunicare l’esonero a Montella, un esonero già deciso nella serata di ieri.

Foto: Empoli Twitter