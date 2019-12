Il retroscena: ora Montella è sempre più solo. I possibili scenari Fiorentina

Ora è indifendibile. L’ennesimo tracollo di Vincenzo Montella ha acuito non soltanto la crisi della Fiorentina, ma nello stesso tempo ha ribadito la gestione sempre più deficitaria di un allenatore che – chiamato la scorsa stagione – si è salvato all’ultimissima giornata e ora sta facendo affondare i viola. Montella non vive di certo un momento felice della sua carriera: il suo agente Lucci, alle prese con mille difficoltà, gli trova un club dietro l’altro, ma il profitto di Vincenzino è davvero scadente. Cosa farà adesso la Fiorentina? Può darsi che decida di tenersi le mani libere per la prossima stagione (Spalletti è il profilo che piace da sempre), optando su un traghettatore fino a giugno. Un nome spendibile è quello di Beppe Iachini, seguito anche dalla Spal, e che negli scorsi giorni aveva avuto dei segnali indiretti da parte dei viola. Occhio anche al profilo di Ballardini, stasera presente in tribuna al Franchi. Prandelli al momento è più defilato, ma prima la Fiorentina deve decidere in modo chiaro e definitivo se chiudere il mino ciclo di un sempre più traballante Montella.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina