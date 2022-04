I tifosi della Lazio a sostegno di Immobile. All’Olimpico lo striscione: “Ciro, siamo noi la tua Lazionale”

Quella appena trascorsa è stata una settimana difficile per il calciatore della Lazio Ciro Immobile, divenuto uno fra i principali imputati per la mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale dopo la sconfitta subita dagli azzurri contro la Macedonia del Nord. L’attaccante è stato infatti criticato per lo scarso rendimento quando chiamato da Roberto Mancini, anche se il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare ha scelto di difenderlo affermando che il centravanti non può diventare “il capro espiatorio per tutti i problemi della Nazionale”.

Anche i tifosi della Lazio hanno voluto manifestare vicinanza al calciatore, ed allo stadio Olimpico durante la partita contro il Sassuolo hanno esposto uno striscione con scritto: “Ciro, siamo noi la tua Lazionale”.

Foto: Twitter Lazio