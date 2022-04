Tare: “Dopo il derby confronto severo. Immobile? Non può essere il capro espiatorio dell’Italia”

Parlando ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Sassuolo, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare è tornato sulla pesante sconfitta accusata nella stracittadina contro la Roma: “Dopo il derby c’è stato un colloquio che è stato severo e importante, spero che la squadra abbia capito che quando si abbassa la guardia si paga”.

Sulle critiche rivolte a Ciro Immobile dopo le prestazioni con la Nazionale: “Immobile negli ultimi anni ha dimostrato di essere il migliore centravanti italiano, lo dicono i numeri. Quella dell’Italia è stata una sconfitta per l’intero movimento calcistico e non solo per la Nazionale, ma non si può avere Immobile come capro espiatorio”.

Foto: Twitter Lazio