I tifosi del Napoli contestano De Laurentiis e Spalletti. L’allenatore: “Fateli stare zitti”. Cori per Mertens

Serata un po’ movimentata a Dimaro per il Napoli, nel corso della presentazione della nuova squadra sul palco, con i tifosi partenopei.

Tifosi inferociti con De Laurentiis per il mercato fatto, per gli addii di Insigne, Mertens, Koulibaly su tutti, non sostituiti adeguatamente al momento.

Dal palco, Luciano Spalletti, mentre stava presentando i nuovi giocatori (qui per le sue dichiarazioni), si è beccato con alcuni tifosi, zittendoli, dopo le contestazioni che piovevano da sotto il palco.

Insomma serata molto tesa, con il ritiro del Napoli che prosegue non in armonia. Cori, invece dei tifosi, per Ciro Dries Mertens, sempre nel cuore della gente.

Foto: twitter Napoli