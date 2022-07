Nel ritiro di Dimaro, in serata è andata in scena la presentazione della squadra in casa Napoli. Hanno preso la parola dal palco alcuni protagonisti, tra cui il tecnico, Luciano Spalletti, che ha parlato anche di mercato.

Queste le sue parole: “Alcuni calciatori sono andati via e portano con sé delle cose, perché gente come Ospina, Ghoulam, Koulibaly, Mertens, Insigne portano via tanto con sé. Ma altri ne sono arrivati e portano altro, portano entusiasmo, e altri ne arriveranno”.