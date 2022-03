I tifosi del Bologna si stringono intorno a Mihajlovic. Striscione fuori dal Dall’Ara: “Ti aspettiamo”

La conferenza stampa tenuta ieri da Sinisa Mihajlovic, in cui il tecnico del Bologna ha annunciato la necessità di fermarsi nuovamente per eseguire delle cure necessarie ad impedire che la malattia possa tornare, ha scosso il mondo del calcio italiano. Già nella giornata di ieri, del resto, erano arrivati diversi messaggi di vicinanza per l’allenatore, con l’intero universo del pallone italiano che si è stretto al suo fianco per supportarlo in questo delicato momento.

Quest’oggi gli stessi tifosi del Bologna hanno dedicato un messaggio al loro allenatore, esponendo uno striscione fuori dal Renato Dall’Ara in cui è scritto: “Forza Sinisa, ti aspettiamo”.

Foto: Twitter ufficiale Bologna