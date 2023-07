Ancelotti denunciato per il caso Vinicius dai piccoli azionisti del Valencia

Tramite una nota su Twitter, l’associazione dei piccoli azionisti del Valencia ha deciso di denunciare Ancelotti per il caso-Vinicius: lo scorso 21 maggio, durante la partita tra Valencia e Real Madrid, il brasiliano fu vittima di cori molto brutti. Alla fine della partita l’ex Milan si espresse con toni duri nei confronti dei tifosi valenciani. A distanza di due mesi, i piccoli azionisti lo hanno denunciato per le sue dichiarazioni in cui dava del ‘razzista’ al pubblico del Mestalla.

Foto: sito Real Madrid