I numeri di Okafor, nuovo attaccante del Milan

Noah Okafor è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Milan. L’attaccante svizzero è un’ala destra molto duttile, veloce e dotato di una buona struttura fisica. Ha mosso i primi passi calcistici nel Basilea. Ha esordito con la suddetta squadra nel 2018. Con il Basilea ha segnato 5 gol in 46 partite. Nel 2020 viene ceduto per 11 milioni al Salisburgo, squadra con la quale gioca anche la Champions League. Con il Salisburgo ha vinto gli ultimi 4 campionati austriaci e 3 coppe d’Austria. In totale, con la maglia del club austriaco, ha segnato 33 gol in 99 presenze (1 lo ha fatto proprio al Milan nella scorsa fase a gironi della Champions).

Foto: Twitter Salisburgo