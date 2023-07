Il Milan sfreccia: Chukwueze per l’ultimo slot, Okafor il comunitario accanto a Giroud

Scelta fatta, il Milan ha deciso di mollare qualsiasi pista legata agli extracomunitari che non sia Samuel Chukwueze in uscita dal Villarreal. È lui la scelta di Pioli, come spiegato anche ieri Chukwueze ha stregato tutti per un attacco che prevede Leao sulla corsia mancina per un pieno incredibile di qualità e velocità. Il Villarreal chiede oltre 30 milioni malgrado abbia un contratto in scadenza tra meno di un anno, si confida di arrivare a una soluzione rapida. E nel frattempo il Milan ha deciso di riservare a lui l’ultimo slot da extracomunitario perché l’attaccante sarà Noah Okafor, attaccante classe 2000 del Salisburgo che ha già segnato ai rossoneri in Champions. Operazione ai dettagli con il Salisburgo, circa 15 milioni e via libera al punto che stanno per essere organizzate le visite medice. Chukwueze più Okafor: il Milan sfreccia, regali importanti in arrivo per Pioli.

Foto: sito Milan