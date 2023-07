I giorni di Brozovic: Arabia-Barcellona-Arabia. Ultima fermata 18 milioni

Sono stati i giorni di Marcelo Brozovic. L’Al Nassr si era presentata a Milano, aveva chiuso l’operazione a 23 milioni. Poi il centrocampista croato ha voluto aspettare il Barcellona che non ha potuto finanziare l’operazione. Per andare in Catalogna avrebbe anche rinunciato al mega ingaggio del club arabo. Dopo il Barcellona, il ritorno in pista dell’Al Nassr: l’offerta iniziale di 15 milioni (8 in meno rispetto l’ultima proposta). Ultima fermata: 18 milioni. C’è il via libera dell’Inter. Gli indizi si erano avuti con la presenza di Brozovic a Parigi, adesso gli ultimi passaggi burocratici e formali.

Foto: Instagram Inter