Brozovic-Al Nassr: ore sempre più calde. E intanto Marcelo a Parigi…

Il portale arabo Al-Riyadhiah ha immortalato quello che probabilmente è il momento di svolta della trattativa per il passaggio di Marcelo Brozovic dall’Inter al Al-Nassr. Come abbiamo raccontato ieri, l’affare è ancora in piedi. Nonostante la società dell’Arabia Saudita stia cercando di chiedere un prezzo inferiore ai 23 milioni inizialmente prospettati. L’Inter continua a chiederli, o perlomeno di avvicinarsi ai 20 milioni, una cifra molto vicina a quella concordata. Nel frattempo il centrocampista dell’Inter è stato beccato all’ingresso del lussuoso Shangri-La Hotel di Parigi per incontrare i dirigenti del club saudita, al fine di completare ufficialmente le sue procedure di trasferimento.

