I gioielli del Marocco infiammano il calciomercato invernale

È trascorso quasi un mese dalla finale di Coppa del Mondo Qatar 22, e tralasciando la finale tra Francia e Argentina, in qualche modo prevedibile, si continua a parlare dell’altra finale, quella per il terzo posto. Da una parte la Croazia, che sembra si stia abituando a salire sul podio del Mondiale, con un secondo posto nel 2018 e il terzo di quest’anno, dall’altra il Marocco, che ha stupito tutti con il suo gioco e la sua grinta, arrivando quarto per la prima volta nella sua storia e in quella di tutta l’Africa.

Un Marocco che adesso è sotto il mirino dei maggiori club europei, che vogliono fare incetta dei tesori del regno magrebino. Diverse società si sono infatti fatte avanti per sondare il terreno e preparare contratti di prestiti o acquisto a titolo definitivo nella finestra del mercato invernale. Si accendono allora i riflettori sulle stelle marocchine, e i rumours alimentano le scommesse sul calciomercato sui siti di comparazione quote. Vediamo quindi quale sarà il futuro dei Leoni dell’Atlante, partendo da uno dei più quotati: Hakim Ziyech.

Protagonista con la sua nazionale, non trova però spazio nel Chelsea, dove il tecnico Graham Potter gli ha concesso solamente 5 presenze da inizio stagione preferendo Sterling e Pulisic nel ruolo di esterni. Su di lui il Milan, che però non trova margine di trattativa con il marocchino che chiede un ingaggio da almeno 7-8 milioni. Attualmente ne percepisce 6 con il Chelsea, ma l’offerta dei rossoneri è addirittura inferiore al suo stipendio attuale.

Un altro nome su cui più di un club ha messo gli occhi è quello di Azzedine Ounahi. Il centrocampista classe 2000 gioca nell’Angers SCO, squadra che occupa il fanalino di coda della Ligue 1, e il suo valore è salito alle stelle dopo le ottime prestazioni in Coppa del Mondo, passando dai 3,5 milioni di inizio novembre ai 15 attuali. Su di lui Barcellona, Leicester, Inter e soprattutto Napoli, che sembra aver già presentato un’offerta al club francese, che però vorrebbe una contropartita di almeno 25 milioni. Di certo sarebbe un giocatore utile a Spalletti, che difficilmente prenderà la maglia da titolare, ma si rivelerà essenziale nel turnover fino a fine stagione.

Anche Sofyan Amrabat, in forza alla Fiorentina, ha beneficiato del boost di mercato dato dal Mondiale, e il suo valore è salito a 25 milioni di euro dai 10 di novembre. L’interesse per il centrocampista viola viene dal Tottenham, dall’Atlético Madrid e soprattutto dal Liverpool, che è pronto a sborsare 40 milioni di euro anche se la Fiorentina ne vorrebbe almeno 50.

Infine, Walid Cheddira. L’attaccante del Bari ha giocato uno sprazzo di partita con la Spagna agli ottavi e meno di trenta minuti con il Portogallo ai quarti. Mezz’ora che gli è stata sufficiente per fargli ottenere due cartellini gialli e la seguente espulsione, ma anche per metterlo, in qualche modo, sotto la lente di ingrandimento del Torino. Difficilmente il Bari, che sta lottando per i piani alti del campionato cadetto, lo cederà facilmente. Considerando poi che si tratta pur sempre del capocannoniere della Serie B, con ben 10 gol in tutto il girone di andata. 10 sono anche i milioni che vorrebbero i galletti per un giocatore che, attualmente, ne vale sei.

