Potter: “Ziyech? Al Chelsea ci sono sempre giocatori di qualità che non trovano spazio”

Graham Potter, ex allenatore del Brighton attualmente in forza al Chelsea, ha parlato in conferenza stampa di Hakim Ziyech, esterno marocchino oggetto dei desideri del Milan. Il giocatore vorrebbe cambiare aria dato che non trova spazio, le parole del suo allenatore sembrerebbero aprire le porte a una sua possibile cessione: “Conosciamo bene le sue qualità, ci piace molto come giocatore. Al Chelsea ci sono sempre buoni giocatori che non sono nell’undici titolare. Sono felicissimo per lui, col quale mi sono tenuto in contatto per tutta la Coppa del Mondo”.

Foto: Twitter Chelsea