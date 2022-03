I dribbling virali e una vita per il calcio: chi è Aké, stasera Allegri accende le luci della ribalta

“Di giovani bravi ne abbiamo diversi, credo che uno fra Miretti, Aké e Soulé giocherà”, aveva detto ieri Massimiliano Allegri parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita che la Juventus disputerà questa sera contro la Fiorentina, valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Il prescelto dovrebbe essere proprio Marley Aké, ala sinistra franco-ivoriana classe 2001 pronta a sfruttare la chance che l’allenatore bianconero potrebbe dargli in una gara delicata e sentita come quella di stasera.

Non si tratterà di un esordio, perché Aké in questa Coppa Italia la sua occasione l’ha avuta già negli ottavi di finale con la Sampdoria: una vetrina prestigiosa per un giovane come lui, che riuscì a sfruttare al meglio conquistando un calcio di rigore poi realizzato da Alvaro Morata. Una piccola occasione c’è stata anche in massima serie, dal momento che Allegri gli ha concesso uno scampolo di partita tre giornate fa contro l’Atalanta. Con la maglia dell’Under 23, nel Girone A di Serie C, invece, ha collezionato quest’anno cinque reti e quattro assist in ventitre presenze.

Ma le sue qualità, con un ottimo dribbling e una velocità che mette in crisi gli avversari, erano emerse già negli anni precedenti: proprio al momento del suo arrivo in bianconero, infatti, sui social spopolò un video divenuto presto virale, nel quale si vedeva in mostra il calciatore in un’amichevole giocata con il suo Marsiglia contro il Bayern Monaco, dove partendo da centrocampo saltò diversi difensori prima di arrivare alla conclusione. Con la squadra francese, del resto, aveva collezionato diverse apparizioni, fra cui quattro nella Champions League 2020-2021.

Aké è un profilo apprezzato dalla Juventus anche per il carattere mite fuori dal campo: le persone che lo conoscono, infatti, lo descrivono come il classico bravo ragazzo dedito solo al calcio, e anche sui suoi profili social non appare nient’altro al di fuori del pallone. Una curiosità sul soprannome: spesso è rinominato “Bob Marley”, proprio per il nome che richiama la star della musica.

