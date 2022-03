Allegri: “Fiorentina bella e aggressiva. Vlahovic fuori? Devo decidere. Un giovane giocherà”

Giornata di vigilia per la Juventus, che domani sfiderà la Fiorentina nella gara valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Presentando la partita in conferenza stampa, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha fatto il punto sulla situazione infortunati: “Vediamo chi avrò a disposizione, ci sono tre o quattro ragazzini pronti a giocare. Non sono preoccupato, tanti stop sono traumatici. Dybala e Rugani saranno a disposizione per domenica, Alex Sandro avrà bisogno di dieci giorni. Zakaria speriamo di averlo a disposizione per il Villarreal, Chiellini è ancora fuori”.

Allegri prosegue: “De Sciglio stingerà i denti, Bonucci al momento è a riposo perché era uscito malconcio a Bergamo e ad Empoli ha stretto i denti. Sarà aggregato anche Stramaccioni, Dybala si è fermato ma aveva giocato tanto, avrei dovuto farlo riposare di più. Bernardeschi sta rientrando da un problema pubalgico, bisogna fare uno sforzo fino al 20 marzo e poi recuperare energie”.

Sulla partita: “Per noi è passaggio importante, in una città dove è sempre bello giocare. Si gioca su due gare, sarà fondamentale segnare in trasferta. La Fiorentina ha un allenatore bravo, che ha dato un gioco bello e aggressivo. Noi vogliamo arrivare in finale, sarà una bella serata di sport”. Sui giovani: “Miretti è un buon giocatore, si è confrontato in campi difficili, ma di giovani bravi ce ne sono diversi. Uno fra Miretti, Aké e Soulé credo che giocherà. Bisogna farli crescere, sono bravi ma devono acquisire esperienza, non possiamo addossargli responsabilità”.