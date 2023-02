Hysaj: “Vogliamo vincere la Conference League. Sarri non si ammorbidisce mai”

Elseid Hysaj, terzino della Lazio, ha parlato in conferenza stampa con il tecnico Maurizio Sarri alla viglia della partita di Conference League da disputare contro i rumeni del Cluj. Alcune parole dell’ex Napoli: “Vogliamo vincere la coppa, possiamo farcela e tutti i giocatori vogliono sempre avere un trofeo in più in bacheca. Abbiamo visto un po’ di video del Cluj ma c’era il campo ghiacciato. Ci sono 3 o 4 giocatori che fanno la differenza, non dobbiamo concedergli nulla. Sarri non si ammorbidisce mai, neanche a casa. Mi piace come fa capire le sue idee ai ragazzi, lo vedo da tanti anni. Vuole sempre migliorare. Siamo una grande squadra e un grande gruppo, ma deve migliorare la nostra mentalità. Si gioca ogni tre giorni e dobbiamo sempre ricaricare le energie fisiche e mentali”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio