Sarri: “Rispetteremo la Conference, campionato prioritario per introiti. Immobile ha bisogno di giocare”

Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cluj, valida per l’andata dei playoff di Conference League: “Come ogni competizione europea va rispettata e noi lo faremo. Il campionato può darci accesso a introiti economici maggiori e per una società è importante. Se parliamo dell’aspetto sportivo una competizione europea ci deve interessare. Le scelte le farò in base alla stanchezza dei giocatori. Pellegrini sta migliorando, deve entrare in una linea diversa dalle altre italiane, non è ancora pronto per questo anche se ci sta mettendo del suo. Vedremo domani”.

Su Immobile: “Ciro vive come tutti quelli che segnano un gol a partita e poi non segna per un po’. Deve crescere di condizione, non ci può allenare tantissimo, ha bisogno di giocare. Sicuramente non può fare due gare da 90 minuti in 3 giorni, vediamo domani.

Foto: Twitter Lazio