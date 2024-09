Hummels alla Roma non era sfumata, è fatta! In arrivo per le visite

Mats Hummels sarà un difensore della Roma. Malgrado le voci incontrollate e infondate di ieri che davano l’affare tramontato, in realtà nel corso della giornata c’è stata l’accelerata decisiva con accordi totali. Non è stata migliorata l’offerta, in realtà sono stati perfezionati i dettagli: ingaggio di circa 2 milioni più bonus, contratto fino al prossimo 30 giugno con opzione. Nelle prossime ore l’arrivo nella Capitale del classe 1988 per le visite, resta aperta l’opzione Manolas in attesa degli accordi definitivi.

