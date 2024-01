Huijsen-Roma, la posizione della Juve è quella di ieri. E può cambiare in un solo caso

Cos’è cambiato rispetto a quanto abbiamo raccontato ieri su Dean Huijsen? Poco, cerchiamo di spiegarci. La Juve aveva dato il semaforo verde al Frosinone per il prestito secco, quasi con una stretta di mano ideale per sancire l’accordo all’interno di rapporti importanti. Quindi ieri la Juve aveva deciso: Frosinone oppure resta a Torino. La Roma, pista emersa ieri mattina, ha una sola possibilità: pagare il prestito e mettersi in una posizione diversa rispetto al Frosinone. Alla Juve probabilmente resterebbe l’imbarazzo, ma è l’unica strada che può permettere alla Roma di sorpassare. È normale che l’irruzione di Mourinho abbia fatto breccia nel ragazzo 2005, ora però bisogna fare il resto.

Foto: Instagram Huijsen