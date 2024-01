Il retroscena: la verità su Huijsen, la Juve ha deciso. E Nicolussi Caviglia resta

Facciamo un po’ di ordine. La Juventus ha un accordo con il Frosinone per il prestito di Dean Huijsen, il talentuoso difensore centrale classe 2005. E non intende modificare la posizione già presa, anche in presenza di inserimenti di altri club. Si è parlato della Roma, possibile che ci sia stato un inserimento, ma la posizione della Juve non cambia: Huijsen va a Frosinone oppure resta a Torino, con la prima soluzione che resta gettonata. Per quanto riguarda Nicolussi Caviglia l’intenzione è quello di lasciarlo a disposizione di Allegri. Anche perché, a dispetto dei tanti nomi in libertà, la Juventus almeno in queste ore non è attiva per un centrocampista in entrata. Le cose possono cambiare, ma oggi siamo in pieno stand-by.

Foto: Instagram Huijsen