Esclusiva: Huijsen prende tempo con la Bundesliga, c’è anche la Premier

Dean Huijsen non è partito con la Juventus per la Germania, ulteriore conferma che è vicino alla cessione. Ma il difensore centrale 2005 ha preso tempo con i club tedeschi (Stoccarda e Wolfsburg) che lo hanno cercato nelle ultime ore. Lui vorrebbe andare al Paris Saint-Germain impegnato in questi giorni nella vicenda Osimhen. Ma la novità per Huijsen può essere un’altra: è stata preannunciata un’offerta dalla Premier, alcuni indizi portano al Bournemouth di Tiago Pinto, ma non è detto che sia l’unico club interessato.

Foto: Twitter Juve