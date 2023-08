Hojlund-Manchester United, domani è il grande giorno

Rasmus Hojlund ha sbrigato tutte le formalità burocratica, firma compresa, per il suo trasferimento al Manchester United. Una grande operazione fortemente voluta da ten Hag che ha consentito al club inglese di centrare il primo obiettivo per l’attacco. Domani sarà il grande giorno, previsto l’annuncio ufficiale e una presentazione in pompa magna durante l’amichevole che i Red Devils giocheranno con il Lens. Il mercato del Manchester United non finisce qui: Amrabat è sempre più una priorità, ma esiste anche la necessità di trovare una sistemazione per Fred e Van de Beek.

Foto: Instagram Atalanta