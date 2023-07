Hojlund-Manchester United: è fatta! I dettagli

La trattativa per il trasferimento di Rusman Hojlund al Manchester United prevedeva, come dai noi anticipato, una deadline tra venerdì (ieri) e oggi. È fatta. I giorni fissati per arrivare arrivare a una soluzione sulla cifra finale hanno portato agli accordi: l’Atalanta ha sempre chiesto 70 milioni (di euro) più 5 di bonus, il Manchester United si è avvicinato sempre più. Alla fine la base fissa sarà di almeno 70 milioni, anche qualcosa in più, con i bonus andremo almeno a quota 80 e forse sfonderemo quel muro. Stanno per essere sistemati gli ultimi dettagli, ma sono gli ultimi particolari di una trattativa clamorosa che abbiamo raccontato passo dopo passo. Stamattina il Manchester United ha chiesto di non utilizzare Hojlund nell’amichevole di Bournemouth, ora siamo davvero in dirittura per un’operazione che regalerà a ten Hag il primo attaccante della sua lista.

Foto: Instagram Atalanta