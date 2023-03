Hjulmand, nome in lista Juve (e non solo) dalla scorsa primavera

Morten Hjulmand è una delle grandi rivelazioni del Lecce che sta facendo molto bene. Ma anche una delle enormi intuizioni di mercato: classe 1999, danese di assoluta qualità, valutazione da 18-20 milioni che sarebbe quasi tutta plusvalenza rispetto a quanto investito (bruscolini) per acquistarlo dall’Admira Wacker. Hjulmand viene seguito dalle big italiane, ha ovviamente mercato all’estero, piace all’Atalanta ma è nella lista della Juve da undici mesi, come raccontato lo scorso aprile. Lo scouting bianconero lo ha seguito con attenzione e interesse già nella scorsa stagione, la Juve ha rischiato di andarci a sbattere pochi mesi fa in campionato con un clamoroso palo che avrebbe potuto compromettere il gol della vittoria segnato da Fagioli. Hjulmand è un regista che può giocare come vertice basso in una mediana a tre, la Juve quasi sicuramente non riscatterà Paredes, ha diversi giovani importanti in organico e va tenuta in considerazione nella corsa al gioiello del Lecce. Anche l’Inter aveva seguito Hjulmand ma poi con Asllani ha fatto un investimento diverso e per il futuro. E con Calhanoglu esploso in regia, cerca una mezzala alla Kessié.

Foto: Screen Instagram Lecce