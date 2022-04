Esclusiva: Hjulmand, con l’Inter anche la Juve alla finestra

Morten Hjulmand è stata una grande intuizione del Lecce, oltre un anno da. Centrocampista danese di qualità, classe 1999, acquistati per circa un milione dall’Admira Wacker, ha gli occhi addosso anche delle big italiane. Piace all’Inter come eventuale vice Brozovic, ma alla lista possiamo aggiungere la Juve che l’ha fatto seguire e l’apprezza non poco. Il problema è la valutazione, per il Lecce non meno di 20 milioni, comunque è una storia da seguire perché Hjulmand dal Salento può spicco volo. Da evidenziare la sua duttilità, può giocare come regista ma anche come vertice basso di una mediana a tre. E il suo futuro è assicurato.

Foto: Instagram Hjulmand