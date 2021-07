Il retroscena: Hincapié, salita ripida. Ecco la vera valutazione

Un grande talento di proprietà di una società ricca. Parliamo di Piero Hincapié, difensore classe 2002 recente protagonista in Copa America. Centrale di grande spessore, mancino pronto per una grande carriera. Il particolare é che il Talleres è un club ricco che non ha bisogno di fare cassa per motivi di bilancio. Proposto in Italia dall’agente Fifa Giocondo Martorelli, il suo nome è stato accostato anche al Napoli: si parla di una proposta di 5 milioni a fronte di una richiesta di 7. Non è così: il Talleres almeno in questi giorni non si sposta da una richiesta di 12 milioni per il 70 per cento del cartellino, dobbiamo poi aggiungere commissioni, eventuali e varie. Insomma, ci vorrà un grande investimento per prendere Hincapié.

FOTO: Twitter personale Hincapié