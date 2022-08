Hien in arrivo a Verona: ora c’è anche la conferma del Djurgarden!

Isak Hien in orbita Verona: una notizia inedita del 14 agosto e che vi abbiamo confermato qualche giorno fa. Ora la conferma è arrivata direttamente dal Djurgarden tramite il proprio sito ufficiale. Queste le parole del direttore sportivo: “Djurgarden e Hellas Verona hanno un accordo per quanto riguarda Isak Hien, che ora ha ricevuto da noi il permesso di scendere in Italia giovedì“. E anche il difensore ha voluto commentare la possibilità di giocare in Italia: “Sono molto grato di aver ricevuto dal Djurgarden il permesso di andare in Italia“. Hien, dunque, è pronto per iniziare una nuova avventura in Italia dove lo attende l’Hellas Verona di mister Cioffi.

Foto: Instagram Hien