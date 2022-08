Hien a Verona e Pongracic a Lecce: solo conferme. La tempistica

Due difensori centrali sul punto di sbarcare in Serie A. Il Verona si prepara ad accogliere Isak Hien, operazione da circa 4 milioni, trattativa che vi avevamo raccontato a sorpresa il 14 agosto quando il Torino sembrava in vantaggio. Il tempo che Hien giochi la gara di ritorno di Conference martedì prossimo con il suo Djurgardens e poi sarà pronto a volare in Italia per le visite. Un paio di giorni fa un’altra notizia a sorpresa, un bel colpo per il Lecce con l’arrivo di Marin Pongracic dal Wolfsburg: l’arrivo del difensore centrale è slittato a domani, il tempo di fare le visite, firmare il contratto e mettersi a disposizione di Baroni.

Foto: Instagram Hien